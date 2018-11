Puka mehe kodust leiab 55 lipsu

Lips on mehe uhkus: pukalane Enno Pung ja vaid väike osa tema lipsudest. Vanim mehe ehe on aastast 1972

Kui pukalane Enno Pung noore mehena endale esimese lipsu sai, ei osanud ta aimatagi, et poole sajandi pärast on tal neid kodus vähemalt 55. Seega üks lips aasta kohta. 30 lipsu on ta andnud taaskasutuseks.