Haiglajuht: suured haiglad suretavad tegevust enda ümber

Milliseid muresid Valga arstidelt või patsientidelt kuulnud olete?

Osal arstierialadel Valgas vastuvõttu ei ole või on väga harva. Nimetagem kopsuarsti, endokrinoloogi, reumatoloogi, südamearsti. Kindlasti on võimalik vastuvõttude ampluaad laiendada. Kolleegid on soovitanud eelkõige nooremaid kolleege Tartus, kellel tõenäoliselt on töötahe suurem ja energiat rohkem, ka Tartust eemal töötada. Arstiõppe praktikatsüklite ja residentuuri käigus katsume pakkuda võimalusi noortele karastumiseks «tegelikus» meditsiinis, kus peab rohkem ise otsustama ja vahel ka üksi toime tulema.

Ikka aeg-ajalt kuulen, et maakonnahaiglas pole midagi ja vaid Tartus on targad arstid ja professorid. Inimesed peaksid rohkem usaldama kohalikke arste. Ja mitte arvama, et ainult Tartus on arstid suure tähega. Tegelikult oleme kõik ühest ülikoolist pärit.