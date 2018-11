Toiduliidu juht kaebas teda kritiseerinud taluniku kohtusse

Kutsar on pikalt olnud kriitiline Toiduliidu välja antava Eesti lipu märgi kasutamise osas, sest see lubab kodumaiseks märgistada ka tooted, mille põhitooraine pole pärit Eestist. Seega on märk mehe sõnul tarbijale eksitav. Kutsari hinnangul ei tohiks lipumärgi õiguse saamiseks piisata sellest, kui tooted on valmistatud Eestis.

Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadi Allar Jõksi ja vandeadvokaadi abi Triin Toomi esitatud hagis on kirjas, et Kutsar on 16. oktoobril esitanud avalikkusele Sirje Potisepa kohta järgmised valed andmed: president andis teenetemärgi petisele; Sirje Potisepp on aastaid Eestis inimesi petnud; kõige tipuks sai selle pettuse eestvedaja veel presidendilt autasu; teenetemärk anti ajupesu tegemise eest; keegi ei julge Eestis midagi ette võtta, et lõpetada tarbijate petmine – ning tagatipuks saab pettuse korraldaja veel medali.