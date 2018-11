Alates 26. novembrist maanteedel kiirust 100 ja 110 km/h enam ei lubata

Tänavu sai kiirusega 110 km/h sõita 135 kilomeetril ning 15 kilomeetri pikkuses tõsteti kiirust 100 km/h. Lubatud suurimat piirkiirust tõsteti neljarajalistel ja 2+1 eraldatud sõidusuundadega maanteedel. Piirkiiruste muutmine on reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega "Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord".

Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist. Selleks et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil – lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik.

Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrolli, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras. Talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema 1. detsembriks.