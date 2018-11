Vaid 12% kontrollitud ehitusplatsidest vastab tööohutusnõuetele

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Ehitusel toimuvad tööõnnetused lõppevad sageli töötaja üliraskete vigasuste või surmaga. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 392 tööõnnetust.

Ehituse sihtkontrolli eesmärk oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. 85st kontrollitud ehitusobjektist 63 platsil toimus töö tellingutel. Neist 29 puhul polnud tellingute korrasolu kontrollitud ning 28 ei vastanud tööõhutusnõuetele. Isikukaitsevahendite puhul esines enim probleeme turvarakmete ja kaitsejalatsite kasutamisel. Veerandil kontrollitud ehitusplatsidest oli tööohutusplaan koostamata või ajakohastamata.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul saavad probleemid alguse ohutuse alatähtsustamisest ning vähesest hoolimisest. „Põhiline õnnetus ehitusplatsil on kukkumine tellingult või redelilt. Pea kõiki sarnaseid õnnetusi saaks üsna väheste kulutustega vältida, kui näiteks tellingud korralikult kinnitada ning kasutada vajalikku turvavarustust,“ ütles ta. „Kõikidest kontrollitud ehitusobjektidest vaid 12% oli tööohutus tagatud. Ilmselt töötavad paljude ehitusplatside peatöövõtjad siiras usus, et nende ehitusplatsidel midagi ei juhtu. Elu aga näitab, et kui tööohutusele tähelepanu ei pöörata, juhtub õnnetus üsna kindlasti,“ lisas Maripuu.