Ettevõtlikkuskonkursi finaalis on ka Lõuna-Eesti noored

luulekavaga, mida ilmestati klaverimänguga. Praegu on käsil töö Kalju Kanguri luulega, millega osaletakse Jõgeva luulefestivalil ja kalender on esinemistest tihe nii aasta lõpus kui uue alguses. Hoolimata tihedast ajakavast ja east, mil noored üldjuhul just luulehuviga silma ei paista, harjutatakse iganädalaselt koos vähemalt üks tund selleks, et pakkuda kuulajatele kvaliteetset kultuurielamust. Märkimist väärib suurepärane 20 õpilase meeskonnatöö ja rollijaotus.