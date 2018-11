OÜ Valga Puu jätkab Võru FC Heliose toetamist

Võrumaa suurima jalgpalliklubi koostöö OÜ-ga Valga Puu algas 2013. aastal ja on hästi sujunud. Ettevõttelt saadud toetus on läinud ja läheb edaspidigi klubi noortetöö arendamisse.

OÜ Valga Puu esindaja Mihkel Matsini sõnul on ettevõtte otsustanud toetada just noortesporti ning seda peetakse väga oluliseks, sest noored on meie tulevik.