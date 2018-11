Kuigi mõni kuu enne riigikogu valimisi pole Nestori sõnul parlamendis enam selget enamust ega ka vähemust, näitas riigieelarve teine lugemine kolmapäeval, et valitsust toetavad saadikud suudavad hääletada ühte moodi ja riigieelarve saab enne jõule vastu võetud. «Ma arvan, et see oli valitsusele saavutus,» ütles Nestor.