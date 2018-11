Valga-Valka alistas põnevuslahingus Rapla ja teenis hooaja teise võidu

“Meil polnud aimu uuest mehest (Stephen Brown – toim.), kes neil oli. Teadsime, et nad mängivad palju tagameeste peale. Teatud asjad meil ei toiminud ja muutsime neid mängu jooksul. Mind üllatas see, et me neile vastu ei saanud. Valga hakkab tabelis kindlasti tõusma, kuid teadsin, et nad ei mängi väga head kaitset. Mul on endal üks küsimus lihtsalt: kas mu pikad saavad aru, mida ma neilt ootan ja tahan? Nüüd tuleb koondisepaus ja saan nendega nelja silma all suhelda. Tõsine murelaps on see mu jaoks,” lisas Kuusmaa.