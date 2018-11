Selgusid aasta ettevõtlusõppe edendajate nominendid

Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom märkis, et kandidaadid on pühendunud ja tõeliselt ettevõtlikud inimesed, kes jõuavad tegutseda mitmel rindel. „Õpetajad otsivad erinevaid võimalusi, kuidas ainet lastele veelgi huvitavamalt ja elulisemalt õpetada, osalevad õpilastega erinevates projektides ning on paljude ürituste ja teemade eestvedajad koolis,“ ütles Ploom.

„Selline eeskuju on noortele nakkav. Hea meel on ka selle üle, et paljud asutused ja ettevõtted leiavad aega ja võimalusi noortega tegelemiseks ning üha rohkem on koolikollektiive, kus ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusõpe on kogu koolipere ühine eesmärk.“