Rail Balticu läbi Valga viimist toetab alla poole valijatest

„Seekordsete valimislubaduste toetust vaadates on näha inimeste ootust sellele, et nende poolt valitud erakond võtaks midagi ette ka väga kõrgeks tõusnud alkoholiaktsiiside ning selle tagajärjel hoo sisse saanud piirikaubandusega,“ kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. „Ettepaneku populaarsuses ei ole küll midagi üllatavat, kuid arvestades lisaks ka teema aktuaalsust, võib eeldada, et erakonnad pööravad aktsiisidele ja piirikaubandusele valimiste eel kindlasti tähelepanu,“ märkis Paas.