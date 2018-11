Räpina naisel täitus 100 eluaastat

Juubilar ise ei osanud külalisi isegi oodata, küll oli teda õnnitletud telefoni teel. Tal on raskusi liikumisega ja samuti ei kuule ta hästi, olulisemad jutud saab siiski räägitud, aga hea tuju ja rõõmus meel paistis küll välja.

Nagu kõik eelmisedki juubilarid, on ka Aleksandra elu olnud juba lapsepõlvest alates täis rasket tööd. Küll väikse lapsena taludes karjuseks olles, küll sõjajärgset viletsust tundes ja tööd otsides. Ta on sündinud endisel Setomaal praeguses Vene Föderatsioonis, Kuljes. Elu jooksul on elatud mitmetes kohtades.