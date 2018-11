Parim liider töötab Põlvamaal

«Kui lugesin, kellega koos liidriks kandideerin, panin arvuti kinni ja mõtlesin, et minge kõik puu otsa,» sõnas ta. Kaalukategooriad olid lihtsalt niivõrd erinevad. Satsi konkurent oli näiteks PPA büroo juht. Katrin Satsi aga arvas, et temast ei teadnud valijad enne midagi ja pidid küllap info hankimiseks interneti abi kasutama. Eriliselt tänuväärseks tegi tiitli asjaolu, et kandidaadiks esitasid naise tema alluvad. Töötajad kinkisid talle võidu puhul ka tordi, kuhu oli peale kirjutatud «Aitäh, et juhid südamega». Satsi sõnul ongi meeskonnatöös võtmesõnad rääkimine ja kaasamine. Kui tehakse otsuseid, peavad kõik saama oma arvamust avaldada. «Ja otsused ei pruugi olla meele järele, aga neid peab arvestama.»