Otepää vallas on praegu vallavalitsuse hallatavate asutustena seitse raamatukogu. Sisulise töö paremaks korraldamiseks viiakse need ühise juhtimise alla, on kirjas volikogu otsuse eelnõu seletuskirjas. Asutus koosneks Otepää linnaraamatukogust ja selle kuuest haruraamatukogust.