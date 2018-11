Moon OÜ juhataja Tiina Rõõmus (paremal) ja tütarfirma MoonTTM OÜ juhataja Natalja Teepere tõdevad, et kvaliteetsete saabaste tootmine on Hiina paberjalanõude võimukäigu ajastul raske. Tehase sulgemise plaan on praeguseks siiski maha maetud.

FOTO: Arvo Meeks