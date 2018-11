Valga pubi ees koomasse löödud pereisa suri

«Kuna see poiss oli poksija, lõi ta sellise võttega, et onu kukkus pikali kohe. Pärast seda olla veel paar korda jalaga näkku löönud. Onu sõber läks teda elustama, kuni kiirabi tuli. Kui kiirabi jõudis, oli ta juba kolmanda astme koomas. Maas ta enam vastupanu ei osutanud. Kohe esimesest löögist oli vist pilt eest ära läinud,» kirjeldas mehe õetütar Kerle Lillis. Naine ise sündmuse juures ei viibinud, kuid on nüüdseks sellest ülevaate saanud peol olnud lähedastelt, samuti arstidelt ja politsei uurijatelt laekunud info põhjal. Juhtumi juures viibinud lähedased on Lillise sõnul sellest rääkimiseks veel liiga šokis.