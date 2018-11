Antsla vallavolikogu esimees lahkub ametist

Klaari põhitöö on Kuldre koolis, kus ta toimetab kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina. Pärast haldusreformi kasvas varem Urvaste volikogu esimehe ametis olnud töökoormus uues ja suuremas Antsla vallas samal kohal oluliselt. Mehe väitel käks see koguni nii suureks, et hakkas õpetaja- ja treeneritööd segama. «Ma ei taha, et mõlemad tööd hakkaksid lohisema,» tõi ta lahkumise põhjuseks.