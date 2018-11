Jäätmevedaja tahab tõsta prügiveo hinda

Jäätmevedaja Ragn-Sells AS pöördus septembris Antsla vallavalitsuse poole taotlusega muuta korraldatud jäätmeveo hindu. Põhjenduseks toodi, et oluliselt on tõusnud jäätmete vastuvõtuhinnad, kütusehinnad, brutopalk ning kehtestatud on teemaks.

«Järgmisest aastast tõusevad jäätmeveo hinnad üle Eesti. Põhjuseks on suuresti käitlushindade tõus,» põhjendas Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti Lõuna-Eesti Postimehele. «Eesti Energiale kuuluva Iru põletusjaama väravahind (jäätmete vastuvõtuhind – toim) on viimase kahe aastaga tõusnud kolm korda: 20 eurolt 60 eurole. Oma põhjus selles on sel kevadel toimunud Ragn-Sellsi jäätmekütuse tehase põlengul, mis viis turult umbkaudu 80 000 tonni käitlusvõimsust. See on tekitanud turul käitlushindade tõusu.»