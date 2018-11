Tegevus lasteaias käib nagu igas teises. Seal on üks täiskohaga ja teine osakoormusega õpetaja. Lisaks assistent ja poole kohaga õpetaja abi ning katlakütja-töömees. Ainult et lapsi on vähevõitu ja beebibuumi ei paista.

Asutuse direktor Ilme Sitik, kes ühtlasi juhib Tsirguliina lasteaeda, lausus, et veel eelmisel õppeaastal oli lapsi 12, aga suur osa neistki tahtis Tsirguliina lasteaeda üle tulla. «Kui on väike lasteaed, on üritusi raskem korraldada,» tunnistas Sitik ja lisas, et Tsirguliinas on rohkem võimalusi. Näiteks tegutsevad seal rahvatantsu- ja balletiring ning jalgpallitrenn.