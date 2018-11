Sirje Potisepp: suvekuumuse mõju hakkab kergitama toiduainete hindu

Olukord on nukker, sest selle laastavat mõju tunnevad nii taime- kui loomakasvatajad ning seeläbi kogu toidutööstus. Kui ühtpidi ei paku tänavune saak loodetud koguses toorainet, siis teistpidi ei jätku söödavilja ega rohusööta loomadele. Samuti pole abi loota naaberriikidest, sest põud kahjustas ka ümberkaudseid põllumajandusi. Ebapiisav saak on tõstnud aga märkimisväärselt nii loomasööda kui tooraine hindu, mille tõttu on toidutööstuses tootmise omahinnad tõusuteel.

Kuna teravili on kogu toidutootmise alus, on paratamatu, et põuase suve ja saagikuse probleemidest tingitud hinnatõusu saavad peagi tunda ka tarbijad. Tõenäolise hinnatõusu puhul pole tegu töösturite ahnuse, vaid olukorrast tingitud vajadusega. Muudmoodi ei saaks toidutootmisettevõtted toimida. Olukorda võimendab üldine 2018. aastat iseloomustanud hinnatõus, mille üks oluline vedav mootor kohalikul tasemel on olnud valitsuse kehtestatud maksupakett, mis avaldab pea iga kuuga aina suuremat mõju. Näiteks elektri ja gaasi hinnatõusude efekti saame sügistalvel alles tunda. Samuti paneb muretsema kütuse jätkuv kallinemine maailmaturul.

Kõrgenenud palgaootused muudavad keerulisemaks ka uute töötajate värbamise.

Lisaks annab hinnatõusule hoogu palgaralli, mis tingitud tööjõupuudusest ning on tõsine probleem ka meie sektoris. Vabade töökohtade hulk tööstusettevõtetes oli juba eelmisel aastal üks läbi aegade kõrgemaid ning käesolev aasta lööb ilmselt taas rekordeid. Väärtuslikke töökäsi on vähe, ootused palganumbritele on aina kõrgemad ning samal ajal on tööjõu voolavus pigem suur. Kõrgenenud palgaootused muudavad keerulisemaks ka uute töötajate värbamise. See on pannud tootjad senisest rohkem olemasolevaid töötajaid hoidma – tõstetakse nii palkasid kui motiveeritakse muul viisil.