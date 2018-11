Politsei esitas noormehele esmaspäeval kuriteokahtlustuse raske tervisekahjustuse tekitamises, kui sellega on põhjustatud surm.

«See on tõsine isikuvastane kuritegu, mille eest võib kohus karistuseks mõista nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse, alaealisele sama teo eest nelja- kuni kümneaastase vangistuse.

Kuna teda on varemgi vägivallakuriteo eest kriminaalkorras karistatud ja ta on alaealisena ka alkoholi tarvitanud, oli prokuratuuri hinnangul oht, et ta jätkab vabaduses kuritegude toimepanemist,» ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin.