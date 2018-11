Nimelt anti teada, et Antsla vallas Koigu külas on kassipoeg neljandat päeva maja konstruktsioonide vahel lõksus ja näub. Kohale sõitnud päästjad selgitasid välja, et kass on kinni põranda all. Nad avasid looma vabastamiseks saega paar põrandalauda. Kass pääses seega vabadusse.