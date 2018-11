Galerii: Valgamaa tegusad ühendused pälvisid tunnustuse

Konkursile laekunud kandidaatidest valis komisjon tublimad esile tõstmiseks viimase aasta tegevuste põhjal. «Tunnustust ei jagatud pingereas – kõik kandidaadid on oma tegemistes väga tublid niikuinii. Eraldi mainitud nelja tegevused paistavad lihtsalt sel aastal rohkem silma,» kommenteeris Valgamaa Arenguagentuuri mittetulundusühingute konsultant Aet Arula.

Neli tunnustatut said järgmised tiitlid: Hargla küla – Vunki täis küla; Vidrike küla – Väärt kodupaik 2018 (esitatakse üle-eestilisele aasta küla konkursile); MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Koda – Atsakad läbi aastate; MTÜ Puka Kogukond – Tragi (uus)tulnukas. Et ühendused end märkavaks teha saaksid, said nad sümboolse meenena kingiks ruupori.