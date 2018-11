Kaks kodanikupäeva aumärki tuli Võrumaale

Siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgid viieteistkümnele silmapaistvale inimesele, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgi saajate seas on ka tublisid lõunaeestlasi.

Võru pensionäride päevakeskuse juhataja Astrid Hurt on toonud kõige väärikamate linlaste eludesse värve ja võimalusi. Tema eestvedamisel on käima lükatud mitmed eakatele mõeldud huvialaringid, üritused ja ettevõtmised. Võrus tähistatakse nüüd vanavanemate päeva, taidlejad on esinenud isegi rahvusvahelistel lavadel ja Lõuna-Eesti memme-taadi peod on Võrumaale kokku toonud tuhatkond väärikat esinejat.

Mai Timmi on Navi külakogukonna eestvedaja ja tagantutsitaja, külamaja hea haldjas ja külaelu hinge puhuja. Võrokesed teavad, et Navi külamajas aetakse töö- ja teadusjuttu, korraldatakse lastelaagreid, tehakse sporti ja peetakse pidusid. Mai Timmi märkab abivajajaid enda ümber. Nii palus ta pensionipõlvega kohaneval isal panna kokku vanadest multifilmidest koosneva programmi ja võttis ise ühendust erinevate lasteaedadega. Nüüd käivadki isa ja tütar mudilastele Mai lapsepõlveaegseid multikaid näitamas.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik ja Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordinaator Rainer Rahasepp on politseinikuna töötanud üle 20 aasta. Rainer Rahasepa algatusel õpetavad abipolitseinikud Lõuna-Eesti koolides ja lasteaedades, kuidas rattaga ohutult liigelda. Temata poleks ka tänavu viiendat korda toimuvat helkurkõndi „Helkuriga Sõbraks“, mis abipolitseinike eestvedamisel on kasvanud juba üle-eestiliseks ettevõtmiseks.

«Juba kaks aastakümmet tunnustame neid tublisid inimesi, kes oma vabast ajast ja tahtest kogukonna eest seisavad. Täna olid need hariduse edendajatest lähisuhtevägivalla vastu võitlejateni, esmaabikoolitajatest laste ja perede aitajateni,» ütles Katri Raik pidulikul tunnustusüritusel Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones. «Tänu on ära teeninud aga kõik need kümned tuhanded inimesed, kes iga päev mõne suure või väiksema vabatahtliku teoga Eesti elu edendavad.»

Rainer Rahasepp rõõmustas oma tänukõnes selle üle, et elame riigis, kus vabatahtlike panust hinnatakse. «Eesti inimesed on oma loomult abivalmid. Sageli teevad inimesed vabast tahtest palju enam, kui ühiskond neilt ootab. See on väga suur väärtus.»