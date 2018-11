Põlvamaa jagatud külale tuli suur tunnustus

„Tegemist on väga tubli ja tugeva külakogukonnaga, kus 2007. aastal asutati ka külaselts,“ kiitis MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant juhatuse esimees Ahti Bleive. „Külal on olemas korralik arengukava, igal aastal tehakse üritusi, arendatakse oma külaplatsi.“

Omapäraseks muudab Karilatsi küla loo aga asjaolu, et administratiivselt on sellenimelisi külasid Põlvamaal koguni kaks tükki, sest oma Karilatsi küla on nii praegusel Kanepi kui ka Põlva vallal (enne haldusreformi vastavalt Kõlleste ja Vastse-Kuuste vallal).

Päriselus on tegemist siiski ühe külaga, mis on jagatud seisus juba aastast 1939. Tol aastal toimunud haldusreformi tulemusel jagati varasem Karilatsi vald kahe suurema valla vahel, mistõttu tulid ka kolmapäeva õhtul Himmaste raamatukogus toimunud aasta küla väljakuulutamisele Karilatsi külavanemat õnnitlema nii Põlva vallavolikogu esimees Lennart Liba kui ka Kanepi vallavanem Andrus Seeme.

Karilatsi külavanemat õnnitlesid nii Kanepi vallavanem Andrus Seeme (esiplaanil) kui ka Põlva vallavolikogu esimees Lennart Liba (taamal). FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Karilatsi küla tutvustanud külavanem Maie Asur kinnitas, et külale antud omapärane nimi anti tõepoolest põhjusel, et tegemist on olnud lasterohke külaga. „Karilatsis oli palju popsitalusid, kus igas peres oli keskmiselt kuus last,“ ütles Asur.

Lastepuuduse üle ei saa külavanema sõnul kurta ka praegu, sest külarahva seas annavad tooni noored inimesed. Külarahvast loendati viimati 197 inimest, neist enamik (133) elab Põlva vallas ning 64 on Kanepi valla hingekirjas.

Karilatsi külavanem Maie Asur. FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

„Iga küla on oma inimeste nägu, mitte majade ja asjade nägu,“ lausus Asur. Külarahvas on ühiselt teinud korda külaplatsi ning nende suur unistus on püstitada sinna ka köetav külakeskuse hoone, kus korraldada kokkusaamisi, ühisüritusi ning kus saaks Asuri sõnul pakkuda tegevust ka vanemaid töölt koju ootavatele lastele.

Põlvamaa aasta küla tiitli pälvinud Karilatsi esitatakse ühtlasi ka tuleval aastal Räpinas toimuvale külaliikumise Kodukant Maapäevale, kus selgitatakse välja Eesti aasta küla 2019.

Varem on Põlvamaa aasta küla tiitli saanud Hurmi, Kiidjärve, Karisilla, Maaritsa, Lutsu, Taevaskoja ja Himmaste küla. Tiitel antakse välja aastast 2005.