Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Sinkevicius rõhutas, et täpsed asjaolud on endiselt selgitamisel ja uurijad vajavad selleks tööks aega.

Nii palju on pressinõuniku sõnul selgunud, et arusaamatus sai alguse, kui üks noormeestest küsis teiselt seltskonnalt sigaretti. Seejärel tekkis kaklus, mille käigus said lööke mitu inimest, kuid raske vigastuse sai vaid hukkunud mees. Kindlat sündmuse kulgu ei ole aga võimalik veel välja tuua. «Valga kohtumajas toimunud vahistamise istungil kahetses noormees, et sündmus niivõrd kurva lõpu sai. Kahtlustatava sõnul soovis ta end ja oma tuttavat tekkinud konfliktis kaitsta,» ütles Sinkevicius.