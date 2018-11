Tõrvakast sai mulkide vanem

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et Siim Kabritsa tugevus on see, et tegemist on väga mitmekülgse inimesega, kes on südamega ajanud mulgi teemat. Sellele viitab ka asjaolu, et just tema oli see, kes asutas riigikogu liikmena Mulgimaa toetusrühma.