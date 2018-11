Lüllemäe lapsed pääsesid renoveeritud võimlasse

Juba augustis alanud renoveerimistööde käigus vahetati hooneosa katus ja ehitati saalile uus soojustatud lagi, paigaldati automaatne ventilatsioonisüsteem ning teostati vajalikud elektri- ja torutööd. Täieliku uuenduse läbis ka ruumi põrand, kuhu paigaldati sportimiseks sobiv polüuretaanvaigukihiga kaetud kummist kattematerjal. Lisaks läbisid sanitaarremondi võimla pesu- ja abiruumid. Uuenenud ruumi sisustamiseks loodab kool soetada ka mõned sportimisvahendid. “Saal on meie õpilastel alati olnud vahetundides pallimängudeks aktiivselt kasutuses ja saab seda olla nüüd ka edaspidi. Juba on tuntud võimla vastu huvi ka õhtuste täiskasvanute treeningute tarvis,” selgitas Tiits. Juba homme toimub saalis esimene jalgpalliringi sisetreening.

Lüllemäe kooli uus võimla on puhas, soe ja valgusküllane. Koolipere peab oluliseks ka seda, et remondi järgselt on paranenud saali akustika. Kuna kool kasutab saali ka pidulike ürituste läbiviimiseks paraneb edaspidi aktuste helikvaliteet. Seni sündmuste läbiviimist seganud kaja enam pole ning muusikuid ja kõnelejaid on edaspidi paremini kuulda.