Ülo Tulik: Suur-Võru valla tegemata jätmine oli viga

Praeguste teadmiste juures oli viga, et Võrumaal tervikuna jäeti kõrvale variant, kus maakonda oleks moodustatud üks omavalitsus, mida oma eripäraga täiendanuks Setomaa vald. Reform näitas, kui erinev on omavalitsuste valitsemiskultuur, mis on tänini takistus mitme liitunud valla tööle. Ilmselt on see mööduv nähtus ja küll nad leiavad õige töörütmi ning kompetentsed spetsialistid. Kuna aga üht suurt omavalitsust ei tekkinud, on linn jäänud ka kõrvale reformi tuultes tekkinud tülidest ja arusaamatustest.