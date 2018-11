Bussijuht jättis reisijad peatusesse

Koos temaga bussi oodanud tütarlaps ütles naisele, et bussijuht võib olla talle tuttav. Tüdruku ema üritas bussijuhti kätte saada. Pärast ema ja juhi suhtlust kuulsid ootajad, et buss pidi neile järele tulema, kuid 20-minutilise ootuse järel seda juhtunud polnud. Selgus, et bussi ei tulegi. Pettunud naise sõnul on ta maale kolides arvestanud võimalusega bussiga linna saada. Nüüd sai see lootus tagasilöögi.