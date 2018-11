Otepää lapsehoidja ja Rõuge tugiisik said tunnustuse

Sel aastal tunnustati 22 tugiisikut ja lapsehoidjat üle Eesti:

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juhi ja tunnustusürituse läbiviija Ebeli Berkmani sõnul hindavad lapsevanemad ja tööandjad lapsehoidjate ja tugiisikute puhul kõige rohkem tasakaalukust, iseseisvust, põhjalikkust ja head suhtlemisoskust. „Neil, keda me tunnustasime, on kõik need isikuomadused ja rohkemgi veel,“ lisas Berkman. „Lapsevanemad saavad käia tööl, koolitustel või lihtsalt leida enda jaoks aega, teades, et tema laps on heades kätes. Iga tugiisik ja lapsehoidja panustab ajaliselt ja hingeliselt lapse arengusse ning sellega annab lapsele võimaluse olla tulevikus iseseisev,“ lisas Berkman.