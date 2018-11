Valga koolipoistele krambid tekitanud tablett oli ravim

Üks õpilastest minestas, teise silmad olid punased ja kõne aeglane ning tal tekkisid kerged lihaskrambid ja käte värin. Ühe viga saanud poisi lähedane kirjeldas, et poiss minestas, tal tekkisid selja ja jala krambid ja pearinglus.

Politsei esialgse versiooni kohaselt võis tegu olla kange retseptiravimiga, mille üks viga saanud poistest kaasa võttis. Nüüdseks on politsei kindlaks teinud, et nii see oligi. «Üks lastest võttis selle lähedase loata ja teadmata,» ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.