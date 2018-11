VIDEO: Priitahtlikud pritsimehed sidusid Rõuges aasta kokku

„Lõuna-Eesti vabatahtlikud päästjad on hakkama saanud päris paljude huvitavate asjadega,“ tõdes Lõuna päästekeskuse juhataja Margo Klaos. „Ühelt poolt oleme saanud anda neile n-ö uusi päästeautosid, neid, mis on riiklike päästekomandode kasutusest välja läinud ning teisalt arendavad päris paljud vabatahtlikud ennetustööd.“

Üks ärksamaid vabatahtlike komandosid Lõuna-Eestis on Saverna vabatahtlike oma, kes said tänavu enda käsutusse töökorras kasutatud päästeauto. „Meil on hästi läinud,“ kinnitas Saverna vabatahtlike juht Karol Lumi. „Saime uue Scania [päästeauto], millega saame nüüd paremini päästesündmustele reageerida. Teeme kodukülastusi ja püüame lihtsalt olla toeks.“