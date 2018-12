Politsei otsib Valgamaal hooldekodust lahkunud naist

«Kuna Tsirguliinas on naisel tutvusi, võis ta kellegi juurde öömajale jääda. Samas ei ole välistatud, et naine kaotas tagasiteel suunataju ja eksis,» hindas piirkonnapolitseinik.

Ta lisas, et praegu on kontrollitud need teadaolevad kohad, kuhu naine võinuks minna nii Tsirguliinas kui mujal. Samuti on kontrollitud hooldekodust viivad teeservad, mida mööda liikudes naine võinuks talvekülmas ja vajaminevaid ravimeid saamata hätta sattuda.