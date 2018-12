Uksed avanud pood on maakonnakeskuse esimene suurt mõõtu kauplus. 2200-ruutmeetrises müügisaalis saab ühistu juhatuse liikme Kristo Andersoni sõnul pakkuda seniste Põlva poodidega võrreldes laiemat kaubavalikut.

Väikelinna seni suurimaks kaupluseks olnud Edu keskuse Konsumist on Maksimarket tema sõnul ligi kaks korda suurem. Hoone projekteeris AS Resand, ehitas Embach Ehitus OÜ.​