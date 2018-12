Loodusest ja loomadest hoolimine tõi Valga neiule hea eeskuju tiitli

Kaari Uibomägi on Valga linna noor, kes pälvis Hea eeskuju tiitli. Kaari on vabatahtlikuna andnud tähelepanuväärse panuse loomade heaolusse. Valga loomade varjupaigas käib ta meelsasti loomadega jalutamas. Pildil on neiu Liisbetiga, kes otsib omale uut kodu.

FOTO: Arvo Meeks