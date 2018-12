Uus sõiduplaan lisaronge Tartu ja Valga vahele ei too

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. "Lisaks liikluse tihendamisele loodame, et saame siiski osta ka täiendavaid ronge, et tulevikus pakkuda Tallinna ja Tartu vahel ka veelgi mugavamat teenust."

Ka Kagusuunal olulisi muudatusi ei ole – Tartu ja Valga vahele lisati täiendav rong eelmisel aastal ning hetkel paraku erinevatel põhjustel seal nõudluse kasvu näha ei ole. Endiselt saab kõikide Valga rongidega ka Tallinnasse ning pärastlõunal on otseühendus ka Tallinnast Põlva ja Koidula suunal. Muudel juhtudel tuleb Tartus rongi vahetada, sõiduplaani on Elron püüdnud koostada selliselt, et ümberistumine oleks võimalikult mugav.