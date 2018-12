Pühajärvel vajus kalamees läbi jää

Kohale sõitsid nii kiirabi kui ka mitu päästemeeskonda. Päästjad selgitasid kohapeal välja, et järvele olid läinud kaks kalameest, kellest üks umbes 300 meetri kaugusel kaldast läbi jää vajus. Tema kaaslane laskus kõhuli ning aitas hädasolija jääaugust välja.

Tänu sellele, et läbi jää vajunu sai lähedal olnud kaaslaselt kiirelt abi, säästeti üks inimelu. Kuid lihtsasti oleks võinud uppumisohtu sattuda ka kaks inimest.

Päästeamet hoiatab, et jää on veekogudel inimese kandmiseks liialt nõrk ning sellele minek on eluohtlik. Lühikese külmaperioodiga ei kasvanud jää piisavalt turvaliseks ning alanud soe ja vihmane ilm sulatab seda veelgi õhemaks. Amet palub oma elu ja tervise sääsmiseks jääle mitte minna. Jääkülm vesi halvab sinna sattunud inimese tegutsemisvõime minutitega ning teda ei päästa ka hea ujumisoskus.