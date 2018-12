Siim Saavik: ülepolitiseeritud jõulud

Ei ihaldatud armastust, õnne, turvalisust ega isegi raha. Mõtlesin, et tohoh: kas inimeste unistused ja pühademõtted puudutavadki vaid seda, et üks partei tõuseks ja teine langeks. Jõulude kohta natukene kurb. Inimesed peaksid rohkem mõtlema, kuidas pühade ajal kuusk tuppa tuua ja pidupäeval selle ümber mõni luuletus lugeda. Poliitikast huvitumine on ju iseenesest tore, kuid ärgem seda jõuluajal üle tähtsustagem.

Kahjuks domineerivad mõneski suhtluskanalis isehakanud poliitikakriitikud, kelle aated kipuvad olema marurahvuslikud. Nende mõttemaailm keerleb ainult poliitika ümber ning pühademeeleolu sinna läbi ei murra.

Raske öelda, kui palju selliseid inimesi tegelikult on, kuid tahaks neid nimetada aktiivseks vähemuseks. See vähemus võtab aga võimust üpris jõudsalt. Mitmesuguseid kommentaariume lugedes ja jutusaateid kuulates võib jääda petlik mulje, et võimule tahetakse ainult üht erakonda. Ja siis ratsutaksid selle partei patroonid kuldsetel hobustel valitsusse ning pööraksid kõik valesti tehtu heaks ja õigeks.

Kuuajaline paus poliitikavaidlustes teeb mõtlemisele ainult head. Võib-olla tõmbab pea selgemaks.

Vaevalt nii siiski juhtub ja kas tegelikult inimesed seda tahavadki, sest see oleks ju tagasikäik. Mõelge, kui riigikogus poleks enam sotsiaaldemokraate ja veel mõnda teist erakonda. Kuidas tekiks ideede mitmekesisus ja kust tuleks areng? Meil ei ole vaja, et riigikogus oleks vaid paar suurt erakonda. See tähendaks ju, et ka ideoloogiaid oleks tunduvalt vähem. Arvestama peab iga eestimaalasega, olgu ta ka vaene või rumal või mõlemad korraga. Neilgi on oma arvamus ja nad vajavad endale esindajaid.

Mis õigusega nõuab osa inimesi mõne erakonna kadumist pildilt? Igaüks valigu sümpaatse partei esindajaid parlamenti, aga ärgu teistele dikteerigu, keda valida.

Las poliitilist propagandat teevad poliitikud, neile makstakse selle eest. Nõudjatele võiks aga anda mõtlemisainet seegi, et nendega manipuleerivad samad jõud, keda nad ülistavad.