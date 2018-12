Üks proua kõndis installatsioonide vahel ja rääkis omaette. Ta väitis, et nägi seda hetke, mil kuusepuu oma kohale toodi. «Mulle endale meeldis Hiiumaa kuusepuu. See oli ainult juurikatest kokku pandud,» sõnas ta. Tavaline kuusk pidavatki igav olema. Tõrvas on hariliku jõulupuu kõrval ka toolidest puu.