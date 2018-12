Kirik saab raha kahelt erakonnalt

Keskerakonna kaudu on kodukandimuuseumi rajamiseks tulemas 25 000 ja inventari soetamiseks 15 000 eurot. Põlvas on võimul Keskerakond ja Reformierakond. Muuseum on kavas rajada 1888. aastal ehitatud vallamajja Mammastes, millel praegu kasutusotstarvet pole, ütles Põlva abivallavanem Janika Usin. Lõõtsapealinnale omaselt plaanitakse muuseumis eksponeerida lõõtsa ajalugu, aga ka teisi rahvapille (Heino Tartese kogus olevad lõõtsad, kandled, liblikpillid, akordionid, karmoškad, jauramid jpm). Samuti on plaanis Peri külakeskuse muuseumitoa esemed sellesse hoonesse tuua.