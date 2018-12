300 000-eurone rahasüst Eesti lipu kõrgel hoidmiseks

«Oleme ka varem palunud riigiasutustelt ja riigilt endalt abi riigilipu ja sealhulgas selle Otepääga seonduva väärikaks eksponeerimiseks Otepääl. Paraku on need taotlused siiani saanud viisaka eitava vastuse,» tõdes Otepää vallavanem Kaido Tamberg (SDE). «Mul on siiralt hea meel, et minu selgitustöö Eesti lipu loo tähtsusest meie riikluse loos leidis lõpuks viljaka pinnase. Katuseraha nii-öelda maandus just sinna, kus meie rahvuslipp sünnimärgid külge sai.»