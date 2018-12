11 kuuga hukkus liikluses 63 inimest

Viimased kaks novembrit liikluses ei olnud nii mustades toonides kui 2015. ja 2016. aastal. Siis sai mõlema aasta eelviimasel kuul surma kümme inimest.

"Sel aastal on olnud liikluses üsna häid kuid, aga ka väga raskeid. Jaanuaris, juunis ja juulis hukkus kümme või rohkem inimest," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Kõige vähem hukkunuga liiklusõnnetusi juhtus veebruaris, septembris ja oktoobris. Nendel kuudel sai surma kaks liiklejat.

Tikerpe sõnul on liikluses hukkunute ja viga saanute arv 2016. aastaga samal tasemel ning suurt edasiminekut ei ole.

"Eelmine aasta oli üle ootuste hea aasta ning kahjuks võis arvata, et see ei jätku. 2017. aastal hukkus liikluses kolmandiku võrra vähem inimesi kui 2016. aastal. Samas raskete liiklusõnnetust arv püsis samal tasemel. Ehk õnnetusi juhtus sama palju, aga õnne oli rohkem," lausus Tikerpe. "Peame pingutama, et vähendada õnnetuste arvu, siis väheneb ka õnne roll elu ja surma määramisel."

2016. aasta novembri lõpuks oli liikluses hukkunud 68 ja viga sai 1701 inimest. Tikerpe lisas, et kui räägitakse liikluses elu kaotanud inimesest, siis on kõigil selge, mis inimesega juhtus. Kuid kõnelda tuleks ka raskelt viga saanutest.

"Liiklusõnnetuses viga saanute hulgas on inimesi, kes ei kõnni enam kunagi, kellel pole kätt või jalga, ning ka neid, kes ei tõuse kunagi haiglavoodist. Seega ei peegelda hukkunute arv seda, kui paljude õnnetusse sattunute ja nende lähedaste elu on ühe kokkupõrke või teelt väljasõidu pärast muutunud. Me räägime kümnetest tuhandestest inimestest, kelle elu on liiklusõnnetused mõjutanud."

Sel aastal on jalakäijatega juhtunud paarkümmend liiklusõnnetust vähem, kuid hukkunute arv kasvas mulluselt seitsmelt 12ni. "Kui jalakäija õnnetusse satub, siis on pigem harva nende vigastused kerged," ütles Tikerpe.