Kooli karjääripäevadele soovitati kaasata ka vanemad

Näiteks Valga põhikooli külastuse ajal rääkis õppejuht Aive Aru-Raidsalu koolis läbiviidavast karjääriõppest. See on 9. klassi õpilastele õppeprogrammis valikaine. Kokku kestab see 35 tundi ehk õpe toimub korra kuus kokku seitsmel päeval. Õppe läbiviimiseks on sõlmitud koostöölepe Valga gümnaasiumi ja Valgamaa kutseõppekeskusega. «Õpilane saab valida, missuguses õppeasutuses ta karjääriõppe programmi läbib,» rääkis õppejuht.

Kooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul on nii õpilaste kui lastevanemate tagasiside karjääriõppe kohta väga positiivne. «Koostööpartnerid, kes karjääriõppepäevi läbi viivad, on need väga huvitavalt ja sisutihedalt korraldanud. Karjääriõppe läbimine kajastub ka õpilase lõputunnistusel, mille eeldus on vähemalt 50protsendiline osalemine karjääriõppetundides,» lisas direktor. Ta andis veel teada, et igal nädalal ühel päeval viibib koolis Rajaleidja ja töötukassaga koostöös karjäärispetsialist, kes õpilastega tegeleb. Oldi arvamusel, et karjääriteemasid tuleb põhikoolis hakata käsitlema hästi varakult. Ministeeriumi ametnikud soovitasid kaasata karjääripäevadele ka lapsevanemaid.