Aset leiab tavalisest mürarikkam õppus

Ühtlasi tuletatab ministeerium meelde, et õppuste ajal on harjutusväljale minek keelatud, sest see võib olla eluohtlik. Enne harjutusväljale minekut tuleb vaadata kasutusgraafikut ja veenduda, et alale minek on ohutu. Nursipalu harjutusvälja kasutusgraafiku leiab kaitseväe harjutusväljade veebilehelt ja Nursipalu harjutusvälja sissepääsude juures olevatelt infotahvlitelt.