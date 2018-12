Video: Poest ostetud mandariinides vingerdasid ussid

Naine oli teisipäeval Ahja Konsumist hankinud 3,5 kilo klementiine, kuid võttis ühel puuviljatükil pealt seda katva kile ja avastas sealt ussid. Ta tegi sellest ka video, mida on sotsiaalmeedias palju jagatud. «Võtsin video tegemise ajal näpu eest ära. Sees olid ussid ja üks piilus välja ka. Nii lastele kui meile vanematena on see tempel mällu igaveseks,» kirjeldas naine.