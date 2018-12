Valgamaa jagas Wagenküllis toimunud ettevõtlusgalal tunnustusi

Aasta tootmisettevõtte kategooria võitjaks tunnistati AS Sangaste Linnas. Kaaluvaks sai nende tegevuse teaduslik lähenemine toote arendamisel. Sangaste Linnas tõi aprillis turule Eesti esimese teadlastega koostöös valminud funktsionaalsete putrude sarja Helen Helde. Nelja erineva maitsega sari töötati välja koostöös Tartu Ülikooliga ja teadus-arendusasutusega BioCCga. Erinevate vitamiinide ja mineraalide koostisega pudrud on teaduslikult tõestatud kui organismile kasulikud.Teaduspõhine lähenemine annab konkurentsieelise ja on tugevaks ekspordiartikliks.

Valgamaa aasta teenindusettevõtte kategooria võitjaks tunnistati Ugandi Kohvik (Ugandi Toitlustus OÜ). Kaaluvaks sai see, et Ugandi Kohvik pälvis ka maineka gastronoomiakonkursi Silverspoon auhinna parimate kohvikute kategoorias. Ugandi kohvikus võib juua tassi kohvi või tellida mitmekäigulise õhtusöögi, mille kõrvale käib käsitööna valmiv maja leib. Peresõbralikus ja hubases kohvikus hoitakse au sees ka kohalikku toodangut. Müügiriiulil on nii käsitöö kui ka muud piirkonna tooted, alustades meepurkidest ja lõpetades vanaema hoidistega.

Aasta startija kategooria võitjaks nimetati Ferron AKR OÜ, kes on oma käivet oluliselt kasvatanud, loonud töökohti ja huvitavaid tooteid. Tegemist on kiiresti areneva tööpinke tootva ettevõttega, mis loodi Helmesse veebruaris 2017. Ettevõtte käive on jõudsalt kasvanud, täna pakub firma tööd 4 inimesele. Ettevõte on koostööpartnerite seas hinnatud ja usaldusväärne, pakkudes kvaliteetset toodangut ja pidades kinni kokkulepetes ning tähtaegadest.

Ettevõtluse edendaja kategooria võitjaks valiti Tiina Loomemaja, mis koondab ühtse katuse alla nii käsitööhuvilised kui ka mitmed tervise- ja iluteenuste pakkujad.

Komisjon otsustas anda välja ka eriauhinna Wagenküll Hotell OÜle, kes on läbi mahukate investeeringute uuendanud teenuseid ja loonud piirkonnas mitmekülgsed puhkamisevõimalused.