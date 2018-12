Läti patsientidele terendab lootus Valgas ravi saada

Praegu lubab kahe riigi leping piirialadel kiirabil piiri ületada, et seal oma riigi patsiendile abi pakkuda ja ta koduriiki ravile toimetada. Ka saavad Eestis tasuta erakorralist abi kõik Euroopa Liidu kindlustatud kodanikud, kel kaasas kehtiv Euroopa ravikindlustuse kaart ning keda terviserike Eestis tabanud on.

Läti kiirabil puudub aga võimalus viia seal riigis viga saanud patsient Eesti haiglasse. See küsimus on terav just Valka piirkonnas, kuna Valka haigla traumapunkt ei paku erakorralist ravi. Lähim suur Läti haigla asub piirilinnast 50 kilomeetri kaugusel Valmieras. Kui lätlane saab Valkas viga, kiirabi teda praegu mõne kilomeetri kaugusele Valga haiglasse tuua ei või.