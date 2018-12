Põlva kooli õpetajale sai taas osaks tunnustus

«Kaia Tamm on hariduselt geograafiaõpetaja ja töötab Põlva koolis majandusõpetajana. Ta on Andres Arraku majandusõpikule toetudes loonud oma süsteemi, kuidas majanduse toimimist lastele arusaadavaks teha. Hiljem lisandus sellele tegevusele minifirmade loomine,» põhjendas Johannes Käisi seltsi juhatuse esimees Aina Alunurm valikut.

Kaia Tamme tööpõhimõtted ja eesmärgid on preemia väljaandjate hinnangul samuti sellised, mis sobivad Käisi pedagoogikaga. Need on loovus ja ettevõtlikkus, mis võimaldavad saada uusi teadmisi; rohkesti praktilisi ülesandeid, õpilaste otsustusvabadus ja õpetaja töö paindlikkus.