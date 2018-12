Tõrva legend jõudis kaante vahele

Esimene nendest on sõnalis-muusikaline lavateos, mis kannab raamatuga sama pealkirja. Näidend on publikule tuttav 2005. aasta jaanipäevast, mil selle esietendusega avati Vanamõisa järve ääres 12. Tõrva linna päevad. Legendi kandev telg on Tõrva tekkeloo poeetiline kajastamine. See on ülemlaul Helme kihelkonnas, sealhulgas ka Tõrva linnas elanud ja praegu elavate inimeste töökusele, kultuurilembusele, armastusele ning vabaduseihale.